(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Di Marco Pernice percepiva ildi, la moglie aveva unminimo. Eppure durante la perquisizione in casa abbiamo trovato 10.900 euro in contanti».

«Di Marco Pernice percepiva il reddito di cittadinanza , la moglie aveva un reddito minimo. Eppure durante la perquisizione in casa abbiamo trovato 10.900 euro ... (ecodibergamo)

Maserati e reddito di cittadinanza: la vita dell’ex dj accusato di usura: E il pm Emanuele Marchisio ha sottolineato come l’imputato «dal 1997 al 2019 non ha mai dichiarato reddito». Il maresciallo ha aggiunto che Miky girava su una Maserati presa in leasing, con alcune ...ecodibergamo