Marzio Perrelli Sky | «Il racconto dei Motori con esclusività | qualità e passione in diretta»

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Grande Stagione deidi Sky è già iniziata e durerà 9 mesi per una super copertura di oltre 20 campionati. La prima data da segnare è quella del 2 marzo, quando eccezionalmente di sabato su Sky Sport F1 si accenderà Il Mondiale di Formula 1 in Bahrain, primo dei 24 appuntamenti in calendario, tutti inin esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Su TV8 saranno visibili live i due GP italiani a Imola e Monza e le 6 Sprint Race del sabato a Shanghai, Miami, in Austria, ad Austin, San Paolo del Brasile e in Qatar. Il resto del Mondiale sarà visibile in chiaro, sempre su TV8, in differita. A Sakhir è in programma anche la prima delle 14 tappe di Formula 2 (live in chiaro anche su Cielo) e delle 10 gare di Formula 3, che vivrà il gran finale a Monza.Per l'altro top event del motorsport bisognerà attendere solo una settimana: al via il 9 ...