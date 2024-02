Mary Poppins “vietato ai minori di 12 anni” | succede in Gran Bretagna Il caso

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Abbiamo sognato tutti noi di avere una tata un po’ magica, bellissima e dalla borsa con una capienza incredibile. Abbiamo tutti sognato, cantato con lei, viaggiato sulle ali della fantasia grazie a lei. Perché il film Disney uscito nel 1964 (sì, sono già passati 60) è unde classico dell’infanzia che ha accompagnato intere generazioni di bambini, un cult, da vedere e rivedere, magari per imparare a memoria le canzoni, oppure per sfidarsi a dire – nella maniera più veloce possibile – supercalifragilistichespiralidoso. Insomma, uno di quei film che fanno parte dell’infanzia di tutti. E che ora, a 60dall’uscita, indiventaaidi 12non accompagnati da un ...

Mary Poppins non è adatta alla visione da parte di bambini da soli. Lo ha deciso la Bbfc (British Board of film Classification) che vieta il film ai minori di ... (ilfattoquotidiano)

Fiorello, 'Meloni avrebbe voluto governare, ma c'è Salvini': Nel glass, con Biggio e Casciari, si passa a parlare anche di favole e di Mary Poppins, che, secondo ultime notizie, conterrebbe un linguaggio discriminatorio e non è da considerare più film per ...ansa

Non solo «Mary Poppins»: 5 cartoni Disney che non vi faranno più vedere: Nel Regno Unito cambia la classificazione per età del film: «È discriminatorio». Ma ci sono almeno 5 corti di Paperino e Pippo ancora meno politicamente corretti ...ilsole24ore

Mary Poppins non è più un film per tutti. Il Regno Unito lo vieta ai minori di 12 anni: “Contiene un linguaggio discriminatorio”: Lo ha deciso la Bbfc (British Board of Film Classification) e così la pellicola del 1964 è stata riclassificata da "U", ovvero "universal", quindi per tutti, a "PG", cioè "parental guidance", con la ...ilfattoquotidiano