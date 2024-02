Mary Poppins razzista E i neri se la ridono

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “Vi dirò dunque dell’Affrica,/la qual Affrica è il paese/dove sta il senegalese,/l’ottentotto ed il niam-niam;/ed ha un clima così torrido/che, pel sole e i gran calori,/tutti isono mori/ed in più, figli di Càm”. Il Consiglio britannico per la classificazione dei film, che è un organismo censorio immagino composto di debosciati capaci delle depravazioni più indicibili, non conosce Ernesto Regazzoni e il suo De Africa; in compenso conoscee l’ha inesorabilmente imprigionata, resa fruibile ai soli bambini accompagnati. Speriamo non da gente come loro, difficilmente uscirebbero da un cinema come ci sono entrati. Eh beh, mancava,: vuoi non provvedere? Il woke è un pesce cattivo e morente, molto laido, che agonizzando non rinuncia ai colpi di coda: nell’arco di tutto sommato ...