Mary Poppins è razzista La follia del politicamente corretto declassa il film Il motivo è risibile

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’ultima ridicoladelsi abbatte su un mito di sempre,. E’ accusato nientemeno di essere un. Almeno così sentenziano le menti del Consiglio britannico per la classificazione dei, che ha appena cambiato le linee-guida per il grande classico del 1964. Da ora in poi per guardare la pellicola delle avventure della bambinaia più “fatata” e dolce dell’immaginario collettivo i bambini dovranno farlo con la supervisione di un adulto. Da“per tutti”, infatti è stato “to” a“per accompagnati”. La mannaia del linguaggio inclusivo miete un’altra vittima illustre. Il? Reggetevi forte…...

