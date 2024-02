“Mary Poppins è discriminatorio” | la dittatura politicamente corretta colpisce ancora

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb – Dopo cinquanta anni passati nei cinema e nelle case di intere generazioni, anche, il classico Disney del 1964 diretto da Robert Stevenson con la celebre Julie Andrews, trova la scure delcorretto. La British Board of Film Classification ha deciso di vietare la visione del film ai minori di 12 anni in quanto sarebbe veicolo di un “linguaggio”, declassando la pellicola dal bollino verde “U” (ovvero per tutti) alla categoria con bollino arancione “PG” (supervisione dei genitori). L’ennesimo caso di stigmatizzazione e censura da parte delle alte gerarchie del pensiero unico. Il “linguaggio” diIl fantomatico linguaggio che secondo la BBFC rappresenterebbe un caso di forte ...

