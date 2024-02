Mary Poppins censurato in Gran Bretagna | ora è vietato ai minori non accompagnati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La celebre pellicola Disney "" del 1964 ha subito un cambio di classificazione ina seguito delle polemiche scaturite per la "presenza di espressioni discriminatorie". Il film, che vedeva una classificazione iniziale "U" che indicava la visione adatta a tutti, è stato ridefinito come "PG", codice che suggerisce la visione aida un adulto. La decisione ...

Nel Regno Unito il celebre film Disney Mary Poppins sarà vietato ai minori per "linguaggio discriminatorio" L'articolo Mary Poppins sarà vietato ai minori per ... (novella2000)

Mary Poppins non è più un film adatto per tutti: Il British Board of Film Classification (Bbfc), a 60 anni dalla sua uscita, ha inasprito la classificazione per età di “Mary Poppins” con la motivazione che contiene un “linguaggio discriminatorio” e ...strettoweb

Sgarbi: "No Mary Poppins per under 12 in Gb Grave censura e negazione libertà": "Qualunque parola politicamente scorretta si corregge, non c'è bisogno che lo imponga un magistrato" ...adnkronos

Mary Poppins "è discriminatorio": in Regno Unito sarà vietato ai minori di 12 anni: Chi avrebbe detto che Mary Poppins, cult Disney del 1964, potesse essere un film da vedere "alla presenza di un adulto" Eppure, a 60 anni dall'uscita in sala, la magica pellicola celebre tra almeno ...today