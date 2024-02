Marotta | «Inzaghi in scadenza? Chiarisco il suo futuro Oggi esame importante»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)prima di Inter-Atalanta, recupero della ventunesima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita, soffermandosi sulla forza del gruppo grazie al lavoro di Simone. Poi l’Amministratore Delegato della società ha risposto anche a una domanda legata ai rinnovi di contratto dei giocatori e dell’allenatore. SFIDA– Beppeha parlato così prima di Inter-Atalanta: «Ogni partita rappresenta un’da superare sia per i giocatori che per i dirigenti in termini di tensione.sarà una partita moltoche potrebbe dare und estino più rilevante alla nostra stagione contro un avversario difficile. Sicuramente non saremo rilassati neanche in tribuna. Match point? Sarà ...