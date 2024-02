Mare Fuori 4 | le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) , 28 febbraio4 è la quarta stagioneserie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 28 febbraio 2024, va in onda su Rai 2 la. Ricordiamo che tutti gli episodi sono già disponibili su Rai Play. Vediamo insieme lae ildi oggi.Nel primo episodio, Edoardo (Matteo Paolillo) intanto vuole scoprire dove siano finiti i soldi dei Ricci ed è sempre più indispettito nei confronti dell’avvocato Alfredo D’Angelo (Giuseppe Tantillo), che continua a evitarlo e si appresta invece a festeggiare con Silvia (Clotilde Esposito) il suo diciottesimo compleanno. Anche Micciarella (Giuseppe Pirozzi) potrebbe uscire in permesso per incontrare la madre Loredana (Tea Falco), ormai disintossicatasi, ma ...