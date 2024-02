Mare Fuori 4 | cosa succede negli episodi 5 e 6 della serie?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questa sera andranno in onda in prima serata su Rai Due il quinto e sestoo di4, intitolati Questioni di scelte e Ragazzi. Dopo aver analizzato gli avvenimenti degli3 e 4, il pubblico è rimasto col fiato sospeso circa la sorte di Consuelo, violentata dagli uomini di Wanda e il timore per il piano di Edoardo che prevede di incolpare Donna Wandamorte di Don Salvatore. Nel mentre, Rosa sta cercando di allontanare Carmine, convinta che sua madre sia coinvolta nella morte del padre. Anche questi nuovitv Rai sono piene di svolte e colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda rivelazioni inaspettate sui personaggi: seguiteci alla scoperta di...