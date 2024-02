Marco Mengoni e Berrettini si allenano insieme dopo aver “litigato” per colpa di una promessa: Marco Mengoni è un grande appassionato di tennis. Il popolare cantautore non perde occasione per allenarsi o seguire le partite, come confermato anche dalla sua gioia incontenibile per i successi di ...fanpage

Bugo: «Sono padre, figlio, a volte testa di ca**o. Ma dopo il Sanremo con Morgan nessuno mi ha chiesto 'tu come stai'»: Nel 2020, sul palco di Sanremo, Morgan, con il quale era in gara, decise di cambiare senza preavviso il testo della canzone portata all’Ariston nel corso della quarta serata del Festival. Un gesto che ...leggo

Berrettini-Mengoni, che sfida a tennis! "Pronti per...": Allenamento d'eccezione per Matteo Berrettini. Dopo la rottura con Melissa Satta, il campione di tennis ha scelto di sfidare Marco Mengoni, così come documentato sui social. "Ci vediamo al prossimo ...tuttosport