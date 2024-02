Mara Venier | sui social si scatena il dibattito sul comunicato Rai e lei chiede scusa

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)ritorna sui dibattiti legati ala favore di Israele letta nell’episodio speciale di Domenica In trasmesso immediatamente dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Unattribuito a Roberto Sergio, amministratore delegato dell’azienda, hato una forte reazione popolare, con numerose proteste in varie parti d’Italia, culminate in una marcia con migliaia L'articolo

Barbara D’Urso tornerà presto a intrattenere il pubblico televisivo del pomeriggio. No, Mediaset non ci ha ripensato: nessun ritorno di fiamma con la ... (open.online)

La tv fa 70, il figliol prodigo Giletti torna in Rai con ospiti pazzeschi (ma fanno scalpore gli assenti): A far discutere, più delle presenze, sono però le assenze. Mara Venier, proprio a Domenica In, ha chiesto a Giletti il perché del suo mancato invito, ricevendo in risposta: "In qualche modo ci sarai".libero

Mara Venier risponde a un utente…": E qui interviene a gamba tesa Giannini: «Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni’». Una… Leggi ...informazione

Barbarella a Domenica In: tanto fumo, niente arrosto Il rischio c’è: Con un post Instagram, Mara Venier ha annunciato che domenica 3 marzo Barbara d'Urso sarà ospite di Domenica In, scatenando un'incredibile hype intorno alle ipotetiche rivelazioni della conduttrice.rumors