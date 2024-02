(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il 28 febbraio decine di migliaia di persone hanno partecipato alleinper commemorare il più gravenella storia del paese, avvenuto un anno fa, e chiedere giustizia per le 57 vittime. Leggi

In camper per ricordare che i diritti delle persone vanno difesi sempre. Passa nel fermano il camper della campagna della Flc Cgil con Emergency, una carovana ... (ilrestodelcarlino)

Manifestazioni e scioperi in Grecia nel primo anniversario del disastro ferroviario: Il 28 febbraio decine di migliaia di persone hanno partecipato alle Manifestazioni in Grecia per commemorare ... Inoltre, il sindacato del settore pubblico Adedy ha indetto uno sciopero di ventiquattr ...internazionale

"Il 9 marzo in piazza per il cessate il fuoco": i sindacati preparano un altro sciopero: La decisione è arrivata a seguito dell'assemblea generale che si è tenuta questo pomeriggio nel quartier generale di Roma, durate la quale il sindacato si è impegnato "alla mobilitazione in difesa del ...ilgiornale

Sospeso lo sciopero dei lavoratori della Sanitaservice Asl Bat: E’ stato sospeso lo sciopero dei lavoratori della Sanitaservice Asl Bat previsto per giovedì 29 febbraio, a seguito degli esiti della procedura di raffreddamento del conflitto. La manifestazione era ...oltrefreepress