Manganellate agli studenti a Pisa | trasferita la dirigente del Reparto Mobile di Firenze

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ladeldi, Silvia Conti, è stata affidata ad altro incarico e verrà. Non ha avuto ruoli operativi nella giornata di scontri ache ha provocato 13 feriti tra i giovani che partecipavano al corteo pro-Palestina e una violenta polemica politica nei giorni successivi con il Viminale finito al centro della bufera, con un interessamento diretto del Quirinale. Ma intanto lascia il suo posto, che le era stato assegnato nel 2021 dopo il comando della Polizia stradale di Sulmona. Conti era arrivata a– la questura che fornisce gli agenti per le manifestazioni a– nel 2021 ed è la sorella dell’ex generale dei carabinieri Guido, suicidatosi in circostanze mai del tutto chiarite nel 2017. ...

