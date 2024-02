Mameli la spara sul Pd? Mazza e Storace se la ridono | Stringiamoci a coorte! | gelo da Floris | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il voto delle regionali in Sardegna, con la vittoria della grillina Alessandra Todde espressione del "campo largo" con 5 Stelle e Pd sul centrodestra e il candidato unitario Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, tiene banco a DiMartedì, su La7, regalando momento di tensione e battute velenose. A decidere la corsa all'ultima scheda tra Todde e Truzzu, oltre alle grandi città dell'isola Cagliari e Sassari che hanno scelto il centrosinistra, è stato il voto disgiunto, con il centrodestra come coalizione ancora davanti ai giallorossi. L'analisi però non trova d'accordo tre ospiti dischierati su fronti politicamente opposti, il giornalista e scrittore sardo Giacomoda un lato e Mauroe Francescodall'altro., in collegamento, incalza non senza una certa ...