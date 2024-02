Maltratta e aggredisce l' ex compagna | 56enne non può più avvicinarsi alla vittima

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Budrio (Bologna), 28 febbraio 2024 - Accusato dimenti nei confronti della ex, un italiano di 56 anni è stato raggiunto dmisura cautelare del divieto di avvicinamentopersona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Ad eseguire la misura cautelare sono stati i carabinieri della stazione di Budrio che hanno raccolto la testimonianza di una donna, una trentanovenne italiana, dopo l'ennesimo litigio che aveva avuto con l'ex compagno. Laha raccontato ai militari dell'Arma che la relazione con il cinquantaseienne era iniziata circa due anni fa e che ad aprile dello scorso anno, dopo che lei aveva ricevuto una telefonata da un numero anonimo, l'uomo ha scaraventato il cellulare contro il muro per poi spintonarla. In un’altra occasione, il cinquantaseienne ...