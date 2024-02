Maltempo | Zaia firma lo stato di crisi | «Poi non so se Roma ci darà i schei ne avanziamo già tanti»

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) VENEZIA - «Hoto il decreto dellodi, poi non so secii "", necomunque. Ho nominato l'assessore alla protezione civile...

Allerta rossa in Veneto, treni sospesi, scuole chiuse a Vicenza: AGI - È ancora allarme per il Maltempo che da ieri investe il nord del Paese, con livelli di allerta meteo che vanno dal giallo in Piemonte, Lombardia e Toscana all'arancione in Emilia-Romagna fino al ...msn

Maltempo in Veneto, la Regione ha dichiarato lo stato di crisi: A dirlo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e l'assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, nel corso del punto stampa a Marghera. Ha funzionato, dicono, il piano per la ...rainews

Zaia "Previsioni meteo indicano che situazione è in miglioramento": Lo ha detto questa mattina il Presidente della Regione Luca Zaia nel punto stampa durante il quale è stato fatto il punto della situazione sul Maltempo che da ieri si sta abbattendo sul Veneto.notizie.tiscali