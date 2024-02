Maltempo sull’Italia | news Allerta rossa in Veneto Frane in Liguria LIVE

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Protezione Civile ha emesso per oggi unaper rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori delarancione su parte di Emilia-Romagna e. Valutata inoltregialla dal nord al centro. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per iltra le stazioni di Vicenza e Padova.in. Aumenta la portata dell'Arno, fiumi sorvegliati speciali in Emilia

