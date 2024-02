Maltempo sull’Italia | news Allerta rossa in Veneto Frane in Liguria LIVE

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La Protezione Civile ha emesso per oggi unaper rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori delarancione su parte di Emilia-Romagna e. Valutata inoltregialla dal Nord al Centro. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per iltra le stazioni di Vicenza e Padova.in. Aumenta la portata dell'Arno, fiumi sorvegliati speciali in Emilia

Il Maltempo sta colpendo l’Italia e lo farà per tutta questa settimana. pioggia e vento sul Nord e sul Centro, in queste ore. In particolare scatta l’ allerta ... (velvetmag)

La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di ... (tg24.sky)

Meteo Lombardia. Tregua Maltempo giovedì, entro venerdì tornano piogge e neve. Probabile Maltempo fino al weekend: Nel corso della giornata di oggi la perturbazione in azione sulla Lombardia mollerà la presa ... pilotato da un vortice che dalla Sardegna raggiungerà l'Italia centrale, determinerà una recrudescenza ...3bmeteo

Esonda un naviglio: due scuole allagate nel Pavese. Niente lezioni per 1.200 studenti: Un altro istituto superiore chiuso per Maltempo in Lomellina dopo il Caramuel di Vigevano ... I tecnici della Provincia stanno eseguendo un sopralluogo sul posto. Non è chiaro se la situazione potrà ...milano.repubblica

Maltempo su tutta Italia, anche sulle regioni finora escluse: Domenica il fronte perturbato irromperà sull'Italia con un suo carico di Maltempo che colpirà prima il nord e poi anche il centro tirrenico e la Sardegna. E' atteso un nuovo abbondante carico di neve ...ansa