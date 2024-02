Maltempo in Veneto | Zaia | “Grande alluvione | senza opere altro disastro”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) VICENZA – “E’ un evento che va catalogato nella storia delcome unevento alluvionale. I dati della piovosità sono equiparabili a eventi come Vaia o vicini alladel 2010, con 235 comuni alluvionati, è stata l’storica del”. Così Luca, presidente del, durante una conferenza stampa sulla forte ondata dinella regione. “Speriamo nel giro di boa verso la nottata” ha aggiunto il governatore. Le province interessate, ha precisato, sono quelle di Vicenza, di Padova, di Verona.i bacini di laminazione, ha precisato il presidente della Regione, “saremmo in predi un...

La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di ... (tg24.sky)

Allerta meteo in Veneto, allagato lo stadio Menti a Vicenza (VIDEO): A Vicenza il forte Maltempo ha colpito lo stadio Romeo Menti, allagando la struttura e il quartiere circostante. L’acqua ha sommerso gli uffici e le fasce. La situazione più critica a Vicenza dove ...ilmeteo

Meteo – Forte Maltempo in Italia, paura in provincia di Pordenone: 2 persone intrappolate salvate dai Vigili del Fuoco: Forte Maltempo in atto in provincia di Pordenone Il Friuli Venezia Giulia come anche il Veneto e l’Emilia Romagna stanno affrontando in queste ore un’importante ondata di Maltempo che ha ingrossato ...centrometeoitaliano

