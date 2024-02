Maltempo | in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco

Allerta meteo rossa in Veneto, a Vicenza "situazione critica": (Adnkronos) - E' allerta meteo rossa oggi, mercoledì 28 febbraio, in Veneto a causa dell'ondata di forte Maltempo che sta interessando la regione ormai da 24 ore con il rischio di innalzamento dei ...msn

Maltempo, in Veneto i fiumi fanno paura: chiuse alcune scuole nel vicentino, stop anche a tre linee ferroviarie: VICENZA. Rimane alta l'allerta in Veneto per i corsi d'acqua a causa delle incessanti piogge. Osservati speciali in particolare i fiumi del vicentino, dove i livelli idrometrici si sono alzati di ...ildolomiti

Allerta meteo in Veneto, scuole chiuse e collegamenti ferroviari interrotti: Permane l’allerta meteo rossa in Veneto, che ha portato all’interruzione della linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il Maltempo nel tratto compreso tra le stazioni di Vicenza e Padova. Il ...livesicilia