Maltempo | in Veneto oltre 60 interventi dei Vigili del fuoco

Maltempo, allerta in Veneto: fiumi a rischio esondazione, scuole chiuse a Vicenza. Il sindaco: «Situazione critica». Disagi per i treni: Prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per il Maltempo che da ieri interessa il Veneto: oltre 60 i soccorsi svolti. È monitorato il livello del fiume Retrone a Vicenza e nella notte è stato rimosso ...ilmessaggero

Maltempo, in Veneto i fiumi fanno paura: chiuse alcune scuole nel vicentino, stop anche a tre linee ferroviarie: VICENZA. Rimane alta l'allerta in Veneto per i corsi d'acqua a causa delle incessanti piogge. Osservati speciali in particolare i fiumi del vicentino, dove i livelli idrometrici si sono alzati di ...ildolomiti

Maltempo, ancora sospesi i treni della linea Milano-Venezia: proteste in stazione a Padova: Ancora forti disagi in stazione a Padova per la sospensione della circolazione ferroviaria tra Padova e Vicenza a causa del Maltempo, per il livello alto dei fiumi Retrone e Bacchiglione. Sono tre i ...mattinopadova.gelocal