Maltempo | in Veneto 60 interventi dei pompieri Il sindaco di Vicenza | «Restate a casa»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sessantadei vigili del fuoco per ilin, dove la situazione continua ad essere molto difficile dopo i nubifragi di ieri. Le squadre deisono state impegnate soprattutto nelle province di Padova,e Verona per alberi abbattuti, danni d’acqua, prosciugamenti e cedimenti del terreno. Sono 24 gliin provincia di Padova, 16 a Verona, 10 nel Vicentino. IldiGiacomo Possamai dice che ci sono «varie segnalazioni di allagamenti in città, soprattutto di cantine, ci sono tante strade chiuse. La richiesta è quella di non muoversi salvo particolari necessità per consentire libertà di movimento ai mezzi della protezione civile”, ricorda il primo cittadino. Il ...