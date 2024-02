Maltempo in Toscana | la bufera è passata | restano i gravi danni delle frane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Firenze, 28 febbraio 2024 – Livello dei fiumi in calo e piogge pressoché cessate. E’ladi acqua e vento che ha interessato lanell’intera giornata di martedì 27 febbraio. Giornata caratterizzata dall’allerta arancione per rischio idrogeologico. E se i fiumi sono in qualche modo riusciti ad assorbire la grande quantità d’acqua, salendo di livello fino in alcuni casi al primo livello di guardia, lo stesso non si può dire per il terreno. Sono decine gli episodi di, due o tre di grandi dimensioni, che ripropongono una volta di più il problema del dissesto idrogeologico. Gli episodi più(in tutti fortunatamente non ci sono stati feriti) hanno riguardato la Lunigiana, con diverse strade chiuse, ma anche la provincia di Prato e in particolare la zona a monte del ...