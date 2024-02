Maltempo in Lucchesia | frana a Tereglio Evacuate quattro persone

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), 28 febbraio 2024 – È stata una giornata intensa quella di martedì 27 febbraio per i vigili del fuoco che operavano in, ilnon ha dato tregua per tutto il giorno causando frane e disagi su tutto il territorio. Una situazione d’emergenza è avvenuta verso le 19.30 di martedì 27 febbraio, quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca) è intervenuta in località, nel comune di Coreglia Antelminelli, per un cedimento che ha interessato il muro di recinzione di un'abitazione. Verificato che laera ancora in movimento, il personale del Comune ha fatto evacuare immediatamente le 4residenti nell'edificio fino a più accurate verifiche che verranno effettuate nella giornata di oggi. Il personale dei ...

