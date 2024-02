Maltempo in Emilia Romagna | restano chiusi i due ponti sul fiume Secchia nel Modenese

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 – Ancorain, è prevista pioggia per tutta la settimana,sotto osservazione le piene dei fiumi e il rischio frane. L’allerta arancione è stata prorogata fino a tutta la giornata di oggi mercoledì 28 febbraio. Rimangonoper ora i duesulprecauzionalmente ieri sera, Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Il livello delè in calo e il colmo di piena, dopo aver toccato i 9,17 metri a Ponte Alto intorno alle 5, sta lentamente transitando sul territorio. Le infrastrutture verranno riaperte alla circolazione non appena ilsarà sceso sotto soglia 2 che ...

