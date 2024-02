Maltempo | giornata di disagi al Nord Italia Allerta rossa in Veneto | treni nel caos

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Venezia, tra Vicenza e Padova. Sale il pericolo valanghe sulle Alpi. Per il 28 febbraio la Protezione civile valuta rischio rosso su settori del, arancione su parte di Emilia-Romagna e altre zone venete. Giallo in Friuli-Venezia Giulia, ancoraed E-R, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna

Napoli, torna il Maltempo. Allerta meteo per mercoledì 28 febbraio: Diramata allerta meteo a Napoli per quanto riguarda la giornata di mercoledì 28 febbraio. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione. Torna il Maltempo su Napoli e in generale sulla ...areanapoli

Coreglia, frana interrompe la strada: Una frana in località Fontana dei Bianchi minaccia alcune case. Accade, dopo una lunga giornata di Maltempo, nel comune di Coreglia Antelminelli. Sul posto, dopo lo smottamento, sono intervenuti i ...luccaindiretta

Previsioni METEO: fase di Maltempo per l’Italia: Il Centro-Nord sarà sempre protagonista, mentre per le regioni centrali il Maltempo si sposterà da quelle tirreniche a quelle adriatiche. Precipitazioni intense si attendono al Sud sempre nella ...meteogiuliacci