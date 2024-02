Maltempo Flagella il Veneto | Valanga in Alto Adige | un Morto e Due Feriti

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il, e in particolare Vicenza, si ritrovano a fronteggiare le conseguenze di un'alluvione che, sebbene ricordi in quantità d'acqua i disastri passati del 2010 e la tempesta Vaia del 2018, non ha causato danni così gravi grazie agli investimenti nella protezione del territorio. Le piene del Bacchiglione e del suo affluente Retrone hanno causato alcuni allagamenti, ma con danni sopportabili. La tragedia colpisce invece l', dove unaa Racines di Dentro ha travolto tre persone, causando la morte di una e ferendo gravemente altre due. La zona è stata interessata da abbondanti nevicate, fino a 60 centimetri di neve fresca. Per il, dove l'allerta rossa per il rischio idraulico rimarrà in vigore nelle prossime ore, il presidente Luca Zaia ha richiesto lo stato di emergenza, ...