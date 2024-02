Maltempo | allerta rossa su aree Veneto

allerta rossa per parte del Veneto , arancione per un’altra parte di quella stessa regione e zone dell’Emilia-Romagna. Sedici regioni in allerta gialla per ... (noinotizie)

La Protezione Civile ha emesso per oggi una Allerta rossa per rischio idraulico e rischio idrogeologico su settori del Veneto e Allerta arancione su parte di ... (tg24.sky)

Maltempo, in Veneto i fiumi fanno paura: chiuse alcune scuole nel vicentino, stop anche a tre linee ferroviarie: VICENZA. Rimane alta l'allerta in Veneto per i corsi d'acqua a causa delle incessanti piogge. Osservati speciali in particolare i fiumi del vicentino, dove i livelli idrometrici si sono alzati di ...ildolomiti

Maltempo, allerta arancione. Smottamenti a Marzabotto, l’acqua vicina alle case: È stata emanata un’allerta meteo che riguarda gran parte della regione. E già si contano situazioni critiche. Succede a Marzabotto, dove in località Ca’ Bianca il Setta si è rimangiato parte della ...bologna.repubblica

Maltempo sull’Italia, news. allerta rossa in Veneto. Frane in Liguria. LIVE: Valutata inoltre allerta gialla dal nord al centro. Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il Maltempo tra le stazioni di Vicenza e Padova. Frane in Liguria. Aumenta la portata ...tg24.sky