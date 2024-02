Maltempo | allerta rossa in Veneto | situazione critica a Vicenza e treni sospesi tra Venezia e Milano | le news in diretta

L’ allerta rossa per il maltempo in Veneto sta creando da martedì disagi soprattutto a Vicenza . Nella città veneta, n assoluto una delle città più colpite ... (ilfattoquotidiano)

Maltempo in Veneto: situazione critica a causa degli allagamenti: allerta meteo in Veneto alle prese con un'ondata di Maltempo senza precedenti. Nelle ultime ore, infatti, piogge battenti hanno interessato la regione dove è scattato il rischio di esondazioni dei ...meteo

Maltempo, prosegue l'allerta arancione anche nel Parmense: In Emilia-Romagna, da ieri è stata disposta una «allerta arancione» per un eventuale rischio di «frane, speriamo che passi tutto senza conseguenze. Visto che di conseguenze ne abbiamo avute già ...gazzettadiparma

L’Italia flagellata dal Maltempo: frane in Liguria, allarme fiumi in Veneto: Maltempo anche in Emilia Romagna, fra Parma e Reggio Emilia, e in Toscana, con allagamenti a Livorno e frane in provincia di Lucca. In Versilia, nel comune di Massarosa, uno smottamento ha coinvolto ...unionesarda