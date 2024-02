Maltempo a Vicenza | la città allagata vista dall’alto LE FOTO

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è una dellepiù colpite dall'ondata diche sta interessando alcune regioni italiane. In particolare, le situazioni più critiche si registrano nell’area intorno allo stadio Romeo Menti, finito sott'acqua, e nella zona industriale del versante ovest

Allerta maltempo al centro nord ancora colpito dalle piogge.Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per il maltempo tra le stazioni di Vicenza ... (liberoquotidiano)

L’ allerta rossa per il Maltempo nella Regione Veneto prosegue. Nelle ultime 24 ore un’ondata di piogge intense ha colpito la Regione, provocando disagi e ... (ildifforme)

L'alluvione che sta coinvolgendo in queste ore la città di Vicenza ha interessato anche l'intero quartiere attorno allo stadio Romeo Menti, finito sott'acqua. ... (leggo)

Maltempo a Vicenza: elicottero e gommoni per salvare chi è bloccato dall'acqua: Eseguite alle 15:30 di mercoledì oltre 80 operazioni di soccorso, tra cui l'evacuazione di 7 persone rimaste isolate in un maneggio a Montebello nella zona del bacino di laminazione, portati in salvo ...tg.la7

Maltempo in Veneto, Zaia: investire in opere anziché pagare i danni: Lo ha detto il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in una conferenza stampa sul Maltempo a Vicenza, insieme all'assessore regionale Gianpaolo Bottacin, Protezione civile."Se piove sul ...notizie.tiscali

Maltempo sul nord Italia, in Veneto dichiarato lo stato di crisi: Il Maltempo investe il nord Italia ... Interrotta la linea ferroviaria Milano-Venezia, bloccata per le avverse condizioni meteo tra le stazioni di Vicenza e Padova. A Vicenza il sindaco ha chiesto ai ...it.euronews