Maltempo a Vicenza | gli interventi dei Vigili del Fuoco I video

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Notte di lavoro per idelche asono stati chiamati a diversiper limitare i danni del. Il fiume Bacchiglione preoccupa, chiuse le scuole e la tratta ferroviaria tra Milano e Venezia. Neluno degliper cercare di liberare il corso d'acqua da alberi caduti a causa di pioggia e vento (tratto da X)

Sessanta interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo in Veneto , dove la situazione continua ad essere molto difficile dopo i nubifragi di ieri. Le ... (open.online)

Vicenza attende, spera di non ri trovarsi sott'acqua, anche in certe zone della città le strade sono già stare invase da quella del Retrone, che ha raggiunto i ... (ilfoglio)

Le ultime notizie in diretta sul Maltempo in Italia oggi 28 febbraio 2024: la situazione aggiornata in Veneto , Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna.Continua a ... (fanpage)

Maltempo, a Vicenza sott'acqua la zona dello Stadio: Forti disagi a Vicenza a causa della forte ondata di Maltempo che sta interessando il Nord Italia. Strade chiuse e raccomandazioni alla massima prudenza nell'affrontare i sottopassi. Per le forti ...tg.la7

Allerta rossa in Veneto per il Maltempo: frane e allagamenti: dove il Maltempo sta causando forti disagi, con frane e allagamenti.In particolare nel video le operazioni di recupero effettuate stanotte per rimuovere un grosso un albero che ostruiva il corso del ...lanotiziagiornale

Maltempo in provincia di Padova: allerta per il Bacchiglione: E’ chiuso il ponte di Creola, dove l'acqua ha invaso via Golena Desta, la stessa sorte se il livello continuerà a salire potrebbe toccare al ponte di ...mattinopadova.gelocal