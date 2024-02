Maltempo | a Vicenza chiuse tangenziale e numerose strade | il sindaco ‘situazione critica’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. – (Adnkronos) – “La situazione è critica”. Lo dice in un video postato su Facebook Giacomo Possamai ,di, una delle città più colpite dall’ondata diche ieri si è abbattuta sul Veneto. Sono statelaest ealtre“In particolare continua a dare preoccupazione il fiume Retrone. Il Coc è rimasto riunito tutta la notte Ci sono segnalazioni di allagamenti, soprattutto di cantine in alcune zone della città, stiamo seguendo e monitorando la situazione con la presenza della Protezione civile e dei Vigili del fuoco. Variesono allagate e sono state”, spiega Possamai, invitando i cittadini a “segnalare criticità” e a “limitare al massimo gli spostamenti salvo ...

