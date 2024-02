Maiorca in finale di Coppa del Re calciando i rigori sempre allo stesso modo | è una rarità

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il, per la prima volta dal 2003, si è qualificato per ladidel Re. La squadra di Aguirre ha eliminato in semila Real Sociedadtutti

Coppa del Re, Maiorca in finale dopo 21 anni. Real Sociedad battuta ai rigori: Il Maiorca di Muriqi e Radonjic, decisivi su calcio di rigore, torna in finale di Coppa del Re ventuno anni dopo l’ultima volta. Dopo il pareggio per 0-0 nella semifinale d’andata, i rossoneri ...gazzetta