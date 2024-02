“Mai lo avrei pensato…” Dove riappare Dargen D' Amico | sorpresa dopo il caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) «Maipensato di tornare in Rai così rapidamente». Ha esordito con questa battutaD', ospite stamattina di Fiorello a ‘Viva Rai2',le polemiche seguite alla puntata di ‘ Domenica In' dell'11 febbraio scorso da Sanremo,era stato invitato a tagliare corto il suo discorso sui migranti (legato al brano che ha portato al festival ‘Onda Alta'). Fiorello lo ha reso protagonista anche di una gag sugli immancabili occhiali da sole che l'artista non toglie mai.avere annunciato più volte nella puntata di aver convintoa mostrarsi senza occhiali, arrivato il momento, mentre il cantante avvicinava le mani alla montatura, la trasmissione è stata interrotta e sullo schermo sono apparsi Fiorello e Fabrizio Biggio in versione hacker. ...