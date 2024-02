Magull | «Due giocatori speciali per me! Dell’Inter ne preferisco uno»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è arrivata a gennaio e ha dato a Guarino e Inter Women tanta qualità aggiuntiva per la seconda parte di stagione. Nell’intervista uscita nel Matchday Programme di Inter-Atalanta la giocatrice tedesca racconta quali siano i suoi modelli. LE PREFERENZE – In attesa della seconda fase della Serie A Femminile, Linaindica i suoi modelli. Le parole del centrocampistaWomen: «Lionel Messi, un giocatore speciale e Nadine Keßler, che è stata capitano nel Wolfsburg e oggi lavora nella UEFA e ha fatto molto per la crescita del calcio femminile. Di questa Inter invece mi piace molto Nicolò Barella, è ovunque nel campo, corre tantissimo e ha una grande tecnica». LE CARATTERISTICHE – Che giocatrice è? Lo spiega lei: «Lavoro duramente per migliorarmi sia tecnicamente sia fisicamente, sono cresciuta ...