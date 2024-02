Mafioso sanguinario | Yulia Navalnaya a valanga contro Putin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Non avete a che fare con un politico, ma con un":, moglie di Alexei Navalny, il dissidente russo morto nella colonia penale in cui era detenuto, lo ha detto a proposito del presidente russo Vladimir. "Lui - ha proseguito la donna, parlando al Parlamento europeo a Strasburgo - è il capo di una banda criminale organizzata. Questa comprende avvelenatori e assassini, ma sono tutti solo burattini. La cosa più importante sono le persone vicine a, i suoi amici, i suoi collaboratori e i custodi del denaro della mafia". "Noi - ha continuato la- dobbiamo adottare i metodi della lotta alla criminalità. Non note diplomatiche, ma indagini. Non dichiarazioni di preoccupazioni, ma una ricerca dei consociati della mafia nei ...