Madame Web e quell’istinto materno così duro a morire anche quando si è delle supereroine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dalle muse alle ancelle del potere maschile fino alle figurine, che dessero una parvenza di parità di genere, nel mondo dei cinecomic la strada della rappresentazione per le donne è stata lunga e tortuosa e in qualche modo tutt’altro che conclusa, almeno a guardare il deludente risultato diWeb film Marvel che vede Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, supereroina dotata del potere della chiaroveggenza. Certo, siamo lontani dall’iper-sessualizzazione di certe figure come Wonder Woman (l’eroina della D.C. di una celeberrima serie tv degli anni Settanta, interpretata da Lynda Carter, ha cercato nei due film con Gal Gadot un riscatto) – mala più recente Black Widow, con le forme di Scarlett Johansson – o da Pepper Potts (Gwyneth Paltrow), segretaria e fidanzata di Tony Stark che vive in funzione di Iron Man, però la noia regna ...