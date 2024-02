Macron alleato italiano in Europa | finte bistecche | anche la Francia dice no

Truppe occidentali in Ucraina, Mosca: «Macron ricordi la fine che ha fatto Napoleone»: Pechino si oppone “con forza alla vendita di armi Usa all’isola cinese di Taiwan, in qualsiasi forma, ed esorta gli Stati Uniti a rispettare i tre comunicati congiunti”. E’ quanto ha detto Zhu ...ilsole24ore

Guerra Russia-Ucraina, da Mosca nuova polemica con l’Italia. Medvedev su Meloni a Kiev: una visita teatrale per distrarre l'elettorato dai problemi: L'ipotesi di una presenza di truppe occidentali in Ucraina, evocata ieri dal presidente Macron nel vertice convocato a Parigi, non convince gli alleati occidentali. Usa, Ue, Nato, Gran Bretagna, Germa ...ilsecoloxix

Cosa si nasconde dietro le parole di Macron sull’invio di militari Nato in Ucraina: La guerra in Ucraina non si trasformerà in una guerra tra Nato e Russia: i leader europei fermano il presidente Macron ...policymakermag