Macerata Campania | 18enne picchiato | caricato nel bagagliaio di un’auto e sequestrato | arrestati 4 camorristelli

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)neldi, prima di essere abbandonato sul ciglio della strada: quattro arresti. I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, di cui una in carcere e tre agli arresti domiciliari, emessa dal Gip del tribunale sammaritano, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro giovani, indagati dei reati di lesioni personali aggravate, violenza privata e sequestro di persona. Il provvedimento – si legge in una nota a firma del procuratore vicario Carmine Renzulli – riflette gli esiti di un’attività investigativa, svolta dai Carabinieri della stazione dia ...

