Macerata Campania | 18enne pestato in stile “Arancia Meccanica” | 4 arresti

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I quattro arrestati avrebbero colpito con calci, pugni, trascinato per i capelli in auto e poi abbandonato sul ciglio della strada la vittima.

Il 18enne sequestrato davanti agli amici: "Preso a pugni, poi mi sono svegliato nel cofano di un'auto": Picchiato, chiuso nel bagagliaio di un'auto per poi essere abbandonato sul ciglio della strada. A subire il pestaggio, andato in scena a Macerata Campania, nel Casertano, tra il 21 e il 22 febbraio ...today

