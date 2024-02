Ma se Traoré e Lindstrom non giocano nemmeno a Sassuolo | quando giocano?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) La domanda nasce spontanea (cit.) osservando qua e là le probabili formazioni del Napoli che stasera alle 18 scende in campo a Regio Emilia contro il pericolanteche ha appena esonerato l’ex enfant prodige Dionisi. E leggendo la formazione del Napoli, di fatto ci siamo imbattuti nei titolarissimi. I soliti tre davanti. I soliti tre a centrocampo, con la conferma dell’euro-epurato Zielinski che Calzona evidentemente – come Mazzarri e come prima di lui Garcia – ritiene ancora il migliore nel suo ruolo. Nonostante nel frattempo la pseudo-concorrenza sia cresciuta. Cajuste non può giocare perché infortunato; pare che salterà anche la Juventus. Lo svedese che giocava in Francia, al momento si è rivelato un quadro di lontananza. È bravo nella figura calcistica. È armonioso, è figo, per alcuni istanti potrebbe anche dare l’impressione di essere un calciatore ...