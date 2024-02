L' unico problema è considerarlo un campione | Gasperini | schiaffo a Scamacca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Mercoledì sera a San Siro va di scena il recupero tra Inter e Atalanta, non disputato perché inizialmente in programma in calendario quando l'Inter era impegnata in Arabia per giocare contro Napoli, Fiorentina e Lazio la Coppa Italia (poi vinta). Per il club della Dea si tratta di un ritorno a San Siro in pochi giorni, dopo aver pareggiato il match contro il Milan nel posticipo della scorsa giornata di campionato. Gian Piero, che domenica si era fatto notare per essersi indispettito alla domanda sul rigore concesso dell'Atalanta per il fallo di Giroud su Holm, ha poi parlato in conferenza stampa su, ancora lontano dalle prestazioni viste ai tempi del Sassuolo. Per, l'attaccante ex West Ham “si comporta benissimo, è un ragazzo positivo e lavora tanto — ha spiegato — L'...