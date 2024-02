L' ultima piazzata di Maurizio Landini | ecco il suo piano per rovinare il 9 marzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)rilancia la mobilitazione della Cgil con una nuova manifestazione. Se fino a ieri la sicurezza sul lavoro sembrava la priorità del segretario del sindacato rosso, ieri sera a DiMartedì il segretario è tornato ad occuparsi di altro: «Noi continuiamo con la mobilitazione, lo abbiamo detto anche al governo. Il 9scenderemo in piazza perché il diritto a manifestare si deve difendere anche manifestando. E noi, come abbiamo fatto il 24, che siamo scesi anche in piazza per dire basta guerra, basta spendere per gli armamenti, che è il momento di cessare il fuoco e deve prevalere la pace, mentre stiamo raddoppiando le spese militari, noi scenderemo in piazza il 9. Secondo, ospite di La7, «se necessario ci metteremo con mobilitazione anche per cambiare sulla sanità e sulla sicurezza. E in più ...