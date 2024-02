Lufthansa | sciopera il personale di terra ma nessun impatto sull’orario dei voli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Nell’ambito della vertenza salariale deldidella compagnia di bandiera tedesca, iltecnico ha iniziato oggi uno sciopero di tre giorni. Lo sciopero è iniziato come previsto alle 6 del mattino (le 5 in Italia), ha detto Marvin Reschinsky, capo negoziatore del sindacato Verdi. Questa volta ipasseggeri non saranno interessati. All’azione parteciperanno dipendenti e apprendisti diTechnik,Aviation Training eTechnical Training.afferma di presumere che lo sciopero non avrà “alcunsignificativodei” di mercoledì. I passeggeri dovrebbero tuttavia sempre ...