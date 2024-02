Lufthansa | al via sciopero di 3 giorni del personale di terra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Francoforte 28 feb. (Adnkronos/Dpa) – Nell’ambito della vertenza salariale deldidella compagnia di bandiera tedesca, iltecnico ha iniziato oggi unodi tre. Loè iniziato come previsto alle 6 del mattino (le 5 in Italia), ha detto Marvin Reschinsky, capo negoziatore del sindacato Verdi. Questa volta i voli passeggeri non saranno interessati. All’azione parteciperanno dipendenti e apprendisti diTechnik,Aviation Training eTechnical Training.afferma di presumere che lonon avrà “alcun impatto significativo sull’orario dei voli” di mercoledì.I ...