Lucrezia Lando | gli ex famosi della maestra di “Ballando Con Le Stelle”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), tra gli excelebre insegnante di BalCon Le, ci sono due volti noti del programma Marco De Angelis e Giaro Giarratana. La ballerina di Bassano Del Grappa e Lorenzo Tano saranno ospititerza puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14.00 su Raiuno. Nel passatodi danza Giaro Giarratana, noto influencer di origini italo-olandesi: nato a Canicattì nel 1992, vive ad Amsterdam dove lavora per un’agenzia di modelli e modelle. Si sposta spesso per lavoro a Los Angeles e Roma. Giaro è un modello ed influencer attivo dal 2011 sui social quando postava i primissimi contenuti su Instagram, dispensando consigli sul look e sul fashion. Nel 2018 partecipa a ...