(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Intervista al candidato presidente che guida il "campo larghissimo" invita la neo presidente della Sardegna a chiudere insieme a lui la campagna elettorale: "Ci ha dimostrato che si può vincere". Meloni? "L'è antifascista, l’idea che la premier non sia in grado di definirsi tale è difficile da accettare"

Luciano Spalletti è stato premiato come allenatore dell’anno dalla Gazzetta dello Sport, con una cerimonia avvenuta a bordo di una nave da crociera Msc. Il ... (sportface)

Pescara - Il Candidato del Centrosinistra Luciano D'Amico ha annunciato la sua contrarietà all'Autonomia differenziata in Abruzzo , sottolineando che questa ... (abruzzo24ore.tv)

Elezioni Regionali Abruzzo 2024, la Commissione Parlamentare Antimafia dichiara impresentabili due candidati al Consiglio Regionale: Marco Marsilio, candidato del centrodestra nonché Presidente in carica dal 2019, dovrà sfidare Luciano D’Amico del centrosinistra per ottenere la riconferma.tag24

Luciano D'Amico: "Né Schlein né Conte: sul palco in Abruzzo vorrei con me Todde": Intervista al candidato presidente che guida il "campo larghissimo" invita la neo presidente della Sardegna a chiudere insieme a lui la campagna ...huffingtonpost

Giallorossi formato Sardegna per il bis in Abruzzo: Il 10 marzo l'Abruzzo torna al voto per le regionali: il rettore di Teramo Luciano D'Amico cerca l'impresa su Marsilio.lanotiziagiornale