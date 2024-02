Luci e ombre delle nuove norme di sicurezza sugli appalti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Le disposizioni varate dal Consiglio dei ministri in materia didel lavoro offrono lo spunto per alcune riflessioni sul tema deglinel settore privato. Come noto, leprevisioni sono state assunte sull’ondaemozioni suscitate da recenti fatti di cronaca, purtroppo non infrequenti, riguardanti incidenti sui luoghi di lavoro dipendenti da violazionisulla. Un possibile punto di partenza per inquadrare il recente intervento normativo è costituito dalla circostanza, per certi aspetti sorprendente, rappresentata dalla sostanziale omogeneità, dal punto di vista operativo, degli interventi nel settore edilizio pubblico e privato, alla quale sembra contrapporsi una non coincidente (e non trascurabile) efficacia del regime dei ...