L’orizzonte del Napoli è cambiato | ora l’obiettivo è un piazzamento in Europa o Conference League

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilnon ha una ridente posizione in classifica. Non si contano più i punti in meno rispetto alla passata stagione in cui ha dato spettacolo e vinto lo scudetto. Eppure dopo tanti punti persi per strada e il terzo cambio dei allenatore in panchina le speranze azzurre non si sono ancora affievolite per una rimonta che li porti a qualificarsi per la prossima Champions. Il tecnico Calzona è stato chiaro dopo la sfida contro il Cagliari «Finchè la matematica non ci condanna ci speriamo» Ilora punta all’In chiava rimonta la sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo è decisamente fondamentale, ma l’atmosfera e le aspettative sembrano cambiate. In collegamento con gli studi di Sky Sport infatti Massimo Ugolini ha parlato così: «Le due squadre hanno bisogno di punti. Il ...